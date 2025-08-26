Мэр Тбилиси: Запад предлагал оружие, чтобы открыть "второй фронт" против РФ

При необходимости власти готовы раскрыть детали переговоров, если будет необходимо предоставить улики, отметил Каха Каладзе

ТБИЛИСИ, 26 августа. /ТАСС/. Представители стран Запада предлагали властям Грузии снабжать их оружием, если они открыли бы "второй фронт" против России. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В кабинете премьера [Грузии] были прямые угрозы, шантаж и оскорбление, чтобы в стране открылся "второй фронт". Обещали, что помогут всем, были бы обеспечены соответствующей [военной] техникой и так далее", - сказал Каладзе.

По его словам, при необходимости власти готовы раскрыть детали переговоров, если будет необходимо предоставить улики. "Однако, исходя из интересов страны, лучше оставить все как есть", - заключил он.

25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьера Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России из-за событий вокруг Украины, объяснив это национальными интересами. В начале марта прошлого года Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ. Кроме того, руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт. По их мнению, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.