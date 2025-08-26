Экс-помощник президента США Дональда Трампа рассказал о конфиденциальных обсуждениях в США того, как ослабить контроль президента Венесуэлы Николаса Мадуро и создать условия для дезертирства военных

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в опубликованной им книге раскрыл секретные данные, касающиеся консультаций в НАТО, а также американской политики в отношении Венесуэлы, КНДР и Турции. Уверенность в этом выразил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро.

Как он написал в авторской статье, опубликованной в газете The Hill, Болтон в своих мемуарах "Комната, где это произошло" (The Room Where It Happened), которые вышли в 2020 году, "раскрыл информацию о разговорах в Овальном кабинете [Белого дома] и национальной безопасности, которую следовало хранить в секрете". По мнению Наварро, Болтон "извлек выгоду из секретов Америки".

"К примеру, Болтон рассказал о конфиденциальных обсуждениях в США того, как ослабить контроль [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и создать условия для дезертирства военных, - отметил Наварро. - Такие планы не раскрывают широкой общественности или спецслужбам Мадуро". По мнению старшего советника Трампа, Болтон также раскрыл конфиденциальные сведения, касающиеся контактов между Вашингтоном и Анкарой и утверждений властей США о том, что турецкий банк Halkbank нарушил санкции против Ирана.

Наварро полагает, что Болтон в своей книге изложил "стратегию переговоров США с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей". "В книге Болтона также раскрываются рекомендации и опасения Великобритании, Франции и других партнеров по НАТО, высказанные на закрытых консультациях", - подчеркнул Наварро. Как он полагает, все это дает основания считать, что Болтон "не только нарушил доверие, но и, возможно, нарушил закон".

Болтон, известный своими крайне консервативными взглядами, при первой администрации Трампа занимал пост его помощника по национальной безопасности (в 2018-2019 годах). Он был отправлен в отставку из-за разногласий с американским лидером относительно внешней политики. Впоследствии Болтон стал одним из самых ярых критиков Трампа. Экс-помощник президента в своих мемуарах в критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Власти США в связи с этим заявляли, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Телеканал Fox News 22 августа сообщил со ссылкой на источники, что сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования о возможном хранении им секретных документов. По сведениям канала, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах", которые, по мнению следователей, Болтон все еще мог хранить у себя. Он не был взят под стражу или арестован. Трамп заявил, что узнал об обыске в доме Болтона из СМИ.