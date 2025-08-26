Правительство Ливана не откажется от плана разоружения "Хезболлах"

Как пояснил премьер-министр республики Наваф Салам, передача оружия ливанской армии будет осуществляться поэтапно, что предусмотрено дорожной картой, которая приведет к выводу израильских войск

БЕЙРУТ, 26 августа. /ТАСС/. Ливанская армия по поручению правительства должна до конца года осуществить план разоружения всех военизированных формирований, включая шиитское движение "Хезболлах". Об этом заявил премьер-министр республики Наваф Салам на встрече с делегацией Конгресса США, в которую вошли сенатор Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и член Палаты представителей Джо Уилсон (оба республиканцы, от штата Южная Каролина).

"Мы не собираемся отказываться от принятого решения о сосредоточении в руках государства всего оружия, находящегося в стране, - отметил политик, слова которого приводит правительственная пресс-служба. - Выбранный властями путь является национальным требованием, открывающим перспективы возрождения Ливана".

Как пояснил премьер, передача оружия ливанской армии уже началась и будет осуществляться поэтапно, что предусмотрено дорожной картой, которая приведет к выводу израильских войск из пяти подконтрольных им южных районов. При этом Салам указал на необходимость увеличения военной и финансовой поддержки вооруженных сил республики, которые обеспечивают безопасность и стабильность во всех регионах страны. Он подчеркнул, что ливанцы заинтересованы также в скорейшем созыве международной донорской конференции по послевоенной реконструкции.

Ранее спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак, который сопровождает делегацию Конгресса, призвал ливанские власти к скорейшей нормализации отношений с еврейским государством. "Мирное соглашение с Израилем - это путь к процветанию", - сказал он. Как сообщил американский посредник, президент США Дональд Трамп намерен привлечь государства Персидского залива к участию в создании экономической зоны на юге Ливана, что "позволит восстановить пострадавший в результате войны регион и превратить его в цветущий край".

"Зона Трампа"

По сведениям телеканала MTV, который ссылается на арабские дипломатические источники, идея создания "экономической зоны Трампа" на юге Ливана является важной частью американского плана мирного урегулированию после конфликта в 2024 году.

По данным источников, речь идет об установлении "нового уравнения" на ливано-израильской границе, благодаря крупным инвестициям в инфраструктуру и развитие региона, который служил полем битвы. Как считает Баррак, участие арабских стран Персидского залива и международных спонсоров в инвестиционных, промышленных и сервисных проектах "ослабит иранское влияние и исключит в будущем военную конфронтацию".

Президент республики Джозеф Аун на встрече с американской делегацией выразил заинтересованность во взаимодействии с дружественными Ливану странами "с целью ускорения процесса послевоенной реконструкции южных районов". В свою очередь генсек "Хезболлах" шейх Наим Касем в телеобращении 25 августа предупредил ливанцев, что "американский проект приведет к изменению демографической ситуации на юге Ливана и усилит израильскую экспансию".