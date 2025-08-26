В США могут лишить финансирования три штата из-за уровня английского у водителей

У Калифорнии, Вашингтона и Нью-Мексико есть 30 дней на принятие мер, говорится в заявлении Министерства транспорта

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Штаты Вашингтон, Калифорния и Нью-Мексико могут лишиться финансирования, если не примут меры по удовлетворению федеральных требований к уровню владения английским языком для водителей коммерческих транспортных средств. Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта США.

"Министр транспорта США Шон Даффи объявил сегодня, что [штаты] Калифорния, Вашингтон и Нью-Мексико лишатся федерального финансирования, если не внедрят и не введут в действие требования по владению английским языком (English Language Proficiency, ELP) для водителей коммерческих транспортных средств", - говорится в документе.

Как указывается в заявлении, у трех штатов есть 30 дней на принятие соответствующих мер, в противном случае "министерство удержит до 100% финансирования в рамках программы помощи по обеспечению безопасности автоперевозчиков (MCSAP)".

"Штаты не могут выбирать, какие федеральные правила безопасности соблюдать", - приводятся слова Даффи в документе. "Под руководством президента [США Дональда] Трампа мы принимаем решительные меры, чтобы устранить эти пробелы в безопасности, привлечь штаты к ответственности и обеспечить, чтобы каждый водитель коммерческого транспорта на дорогах обладал квалификацией для управления 40-тонным транспортным средством", - указал министр.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые намерены работать в стране дальнобойщиками и водителями коммерческих грузовиков. Как он утверждал, "растущее число иностранных водителей, которые управляют большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев".