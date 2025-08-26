Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево не уточнил, сколько именно самолетов будет передано

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бельгия передаст Украине истребители F-16 в сентябре. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево по итогам встречи Украина - страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в Одессе.

"Мы предоставим вам несколько F-16 уже в следующем месяце", - сказал Прево, слова которого приводит издание "Новости Live". Он не уточнил, сколько именно самолетов будет передано.

Министр добавил, что Бельгия также выделит €20 млн на экономическую поддержку Украины, до 2029 года предоставит суда для разминирования в Черном море и, кроме того, передаст необозначенное количество дронов.

Ранее Бельгия обязалась передать свои старые F-16 Украине, но только после того, как закупит у США 11 новых F-35. Ни один из них пока Брюсселю не поставлен.

Точное количество переданных Украине самолетов F-16 не разглашается, при этом ВСУ уже не раз теряли истребители. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат также признавал, что полученные от партнеров F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35.