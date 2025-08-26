Спектакль "Ex-comedy летней ночью, или какой глупый весь род человеческий" должен был состояться 31 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской в Черновцах на западе Украины вслед за Львовом отменил показ спектакля, поставленного по мотивам сценария американского режиссера Вуди Аллена после его участия в Московской международной неделе кино.

"Спешим сообщить вам об отмене показа спектакля "Ex-comedy летней ночью, или какой глупый весь род человеческий" 31 августа по сценарию Вуди Аллена", - говорится на странице театра в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Аллен 24 августа в режиме онлайн принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. МИД Украины осудил участие режиссера в мероприятии, после этого был отменен показ мюзикла Аллена "Пули над Бродвеем" в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове. Уже вечером режиссера внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Вуди Аллен (при рождении - Аллан Стюарт Конигсберг) - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, джазовый кларнетист, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес.