Иран допускает возобновление конфронтации с Израилем

Тегеран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию, подчеркнул министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

ДУБАЙ, 26 августа. /ТАСС/. Иран допускает, что вооруженный конфликт с Израилем может повториться, однако исламская республика готова к любому развитию событий в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью газете Asharq Al Awsat.

"Все возможно, однако мы готовы к любым обстоятельствам. В ходе 12-дневной войны сионистское образование (Израиль - прим. ТАСС) и Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей, в то время как Иран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию", - сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно возобновление конфронтации между Ираном и Израилем.

Как утверждает министр, Израиль в одностороннем порядке "запросил безоговорочное прекращение огня" спустя 12 дней после начала атак на иранскую территорию. "Если они хотят повторить этот сценарий, мы готовы. Однако 12-дневная война доказала, что военный вариант обернулся провалом. Поэтому я сомневаюсь, что они снова пойдут на такой шаг. Но если это все же произойдет, их ждет аналогичный, но еще более жесткий ответ", - добавил Арагчи.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.