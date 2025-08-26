При этом сами Соединенные Штаты по-прежнему не собираются отправлять войска в Киев, отмечает издание

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. США предложили разместить свои военные самолеты на Украине и предоставлять разведданные Киеву в качестве гарантий безопасности по завершении конфликта. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

По ее информации, в результате переговоров с европейцами Вашингтон заявил о готовности предоставить свои средства сбора информации, разведки, наблюдения, командования, управления и противовоздушной обороны, чтобы обеспечить развертывание воинского контингента "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией. При этом сами США по-прежнему не собираются отправлять войска на Украину.

Согласно FT, набор боевых возможностей, которые Соединенные Штаты готовы предоставить, позволит осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию сил западных стран на Украине. Как подчеркнуло издание, западные страны составили черновой вариант урегулирования конфликта, который предполагает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими силами по согласованию с Украиной и Россией.

По их плану за этой линией будут размещаться ВСУ, обеспеченные вооружением государств - членов НАТО, инструкторы альянса также будут присутствовать на украинской территории. Однако газета подчеркнула, что даже при участии США в предоставлении гарантий безопасности многие европейские политики сомневаются в необходимости отправки войск на Украину из-за риска масштабного конфликта в будущем.