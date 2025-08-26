Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Украины приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

"Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. <...> Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - написала она в своем Telegram-канале.

12 августа Владимир Зеленский поручил правительству Украины и военному командованию упростить пересечение границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. При этом в украинском парламенте был зарегистрирован еще один законопроект депутата Рады Александра Федиенко, который предложил разрешить выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Его намерены рассмотреть в Верховной раде в начале сентября. Как отмечала депутат Рады Анна Скороход, вопрос об упрощении выезда за границу молодых людей в последнее время все больше поднимается для того, чтобы "максимально снизить отток молодежи 16-17 лет, которых [родители] просто массово <...> вывозят за рубеж".

Власти страны не раз подчеркивали, что украинская молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.