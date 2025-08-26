Европа хочет получить американскую продукцию военного назначения, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Администрация США намерена наращивать поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.

"Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы пытаемся прекратить войну и гибель людей на Украине", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. "Мы продаем ракеты и военную технику НАТО на миллионы и миллионы, в конечном счете на миллиарды долларов", - добавил Трамп. "Они в полной мере финансируют войну, - заверил Трамп, говоря о военной помощи Киеву со стороны европейских союзников США по НАТО. - Мы не финансируем ничего".

"И мы продолжим делать это. И мы пытаемся передать им как можно больше [вооружений]. Они хотят получить американскую продукцию военного назначения", - добавил он, имея в виду упомянутые поставки. "Заводы двукратно и трехкратно увеличивают объемы производства [зенитно-ракетных комплексов] Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений", - подчеркнул Трамп.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.