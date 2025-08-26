Макрон назвал обвинения от Нетаньяху "оскорблением всей Франции"

Президент Франции отреагировал на письмо израильского премьера, в котором тот обвинил Макрона в разжигании антисемитизма за счет обещания признать государство Палестина

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором назвал "оскорблением всей Франции" прозвучавшие со стороны Нетаньяху обвинения в адрес Парижа в разжигании антисемитизма. Текст послания приводит газета Le Monde.

Глава государства отреагировал на письмо израильского премьера, в котором тот обвинил Макрона в разжигании антисемитизма за счет обещания признать государство Палестина. В нем же Нетаньяху указывал на некие "антисемитские инциденты", произошедшие во Франции за последние месяцы. По его мнению, они связаны с политикой Франции по отношению к Израилю.

Макрон начал с критики Нетаньяху за публикацию его письма в СМИ до того, как сам французский президент смог получить послание. "Мой ответ также будет для ясности нашей дискуссии опубликован, но со своей стороны я бы хотел поставить в известность и дождусь, пока вы его прочитаете, это элементарная вежливость", - написал он.

После этого Макрон упрекнул израильского премьера в манипулировании понятием антисемитизма в политических целях и напомнил о многочисленных инициативах и усилиях, приложенных в период его правления для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом на территории республики. Также он напомнил о сохранении приверженности Парижа безопасности Израиля. "Поэтому обвинения в бездействии перед лицом этой беды, с которой мы боремся изо всех сил, неприемлемы и являются оскорблением всей Франции", - написал президент.

Ответная критика

В свою очередь он указал на то, что память о Холокосте не оправдывает политику, которую Израиль сегодня проводит в секторе Газа и на других палестинских территориях. Он отверг и аргументы израильского премьера о том, что признание Палестины равно поддержке радикального движения ХАМАС и заявил, что нынешние боевые действия разрушительны не только для Газы, но также для самого Израиля "и региона в целом". Ситуацию в Газе Макрон назвал "гуманитарной катастрофой" и предупредил, что исход палестинцев с этих территорий "помимо морального бесчестья, которое он представляет собой, будет иметь прямые и долгосрочные последствия для региональной и международной безопасности".

"Сегодня ваше правительство приняло решение о начале нового этапа наступления, ведущего к повторной оккупации Газы. Я убежден, что такая мера повлияет на жизнь израильского народа на десятилетия вперед, обернется непосильной ношей для ваших палестинских соседей и приведет к упущению исторической возможности, которая открывается перед вами как премьер-министром", - написал он. "Оккупация Газы, насильственное перемещение палестинцев, доведение их до голода, ненавистнические, расчеловечивающие высказывания, аннексия Западного берега никогда не принесут Израилю победы. Напротив, они усугубят изоляцию вашей страны, подпитывают тех, кто находит в этом повод для антисемитизма, и ставят под угрозу еврейские общины по всему миру", - добавил президент.

В конце письма Макрон "как друг" предложил Нетаньяху работать вместе с другими международными партнерами над достижением мира в регионе на основе принципа сосуществования двух государств. Также он призвал его "прекратить незаконную и неоправданную реколонизацию Западного берега и принять протянутую руку международных партнеров".