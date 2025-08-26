Одесский припортовый завод приватизируют

Государственный пакет акций выставят на открытый электронный аукцион с начальной ценой $110 млн, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Одесский припортовый завод (ОПЗ) будет приватизирован и вернется к профильной деятельности. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня приняли решение о приватизации Одесского припортового завода. Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд гривен ($110 млн - прим. ТАСС)", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, "с 2022 года основное производство остановлено". "Предприятие должно возобновить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций", - добавила премьер-министр.

С осени 2022 года ОПЗ использовал производственные мощности для отгрузки зерновых на морской транспорт для отправки на экспорт. Тогда отмечалось, что завод "по объективным причинам" не может возобновить профильное производство химпродукции.

Акционерное общество "Одесский припортовый завод" - предприятие химической отрасли Украины, входит в десятку крупнейших государственных компаний, а также в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Завод специализируется на переработке аммиака, производстве карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, а также занимается перегрузкой химической продукции.