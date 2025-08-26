Нынешнее внимание было связано не с реальными достижениями власти, а с исключительно геополитической конъюнктурой, заявил Александр Стояногло

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Когда на Украине наступит мир, интерес Запада к президенту Майе Санду и ее правящей Партии действия и солидарности неизбежно снизится, так как отпадет необходимость использовать Молдавию против России. Об этом заявил один из лидеров блока оппозиционных партий "Альтернатива", бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло.

"Я очень надеюсь, что война на Украине завершится в ближайшее время. После этого интерес внешних партнеров к Молдове неизбежно снизится. Станет очевидно, что нынешнее внимание было связано не с реальными достижениями власти, а с исключительно геополитической конъюнктурой - необходимостью использовать Молдову как буфер, как страну на передовой линии. Развитие страны зависит не от внешних авансов и формальных премий Майе Санду, а от ответственности политического класса, ясных планов и умения сотрудничать", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что блок "Альтернатива" будет вести диалог со всеми. "Но приоритет - интересы Молдовы и ее граждан, а не чужие геополитические игры", - добавил он.

Решающие выборы

Состоявшиеся осенью 2024 года в Молдавии президентские выборы Санду проиграла внутри страны Стояногло. Переизбраться ей удалось за счет голосов трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов.

Еще больше опасений испытывают власти в преддверии запланированных на осень 2025 года парламентских выборов - полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.

Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов, на которых, как свидетельствуют опросы, партия Санду не сможет сохранить большинство в парламенте. Среди ее оппонентов - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, оппозиционный блок "Альтернатива", который поддерживает интеграцию в ЕС. В парламент также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.