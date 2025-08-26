По словам президента Абхазии, поддержка РФ укрепляет абхазскую государственность, помогает развивать экономику, решать социальные вопросы

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Российская Федерация навсегда стала главным союзником Абхазии, гарантом мира и безопасности. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба на праздничном концерте в Сухуме в честь 17-й годовщины со дня признания независимости Абхазии Россией.

"Сегодня мы отмечаем особую дату - 17-ю годовщину признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией. Это событие навсегда вошло в историю нашего народа как символ торжества справедливости. Российская Федерация навсегда стала нашим главным союзником, гарантом мира и безопасности. Между нашими странами установился прочный фундамент доверия, который позволяет решать любые совместные задачи", - сказал президент.

По словам Гунбы, поддержка России укрепляет абхазскую государственность, помогает развивать экономику, решать социальные вопросы. "Для того, чтобы настал этот исторический день, наш народ прошел сложный и героический путь национально-освободительного движения. Свобода и право жить на своей земле, строить независимое абхазское государство мы завоевали на полях сражений Отечественной войны народа Абхазии. В тяжелые послевоенные годы наш народ создавал и укреплял институты государства", - сказал Гунба.

Глава государства подчеркнул роль первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, который "стоял у истоков современного абхазского государства". "Владислав Ардзинба стал для нашего народа воплощением стойкости и веры в будущее. Его мудрость и решимость заложили фундамент независимой Абхазии. Второй президент Сергей Багапш в трудный исторический момент с честью продолжил его дело и довел страну до долгожданного признания", - сказал Гунба.

Особые слова благодарности он адресовал Российской Федерации и ее руководителям. "Решение, принятое 26 августа 2008 года президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым при поддержке Владимира Владимировича Путина, стало воплощением многовековой мечты нашего народа", - сказал президент.

Гунба отметил, что сегодняшний праздник - это не только память о прошлом, но и взгляд в будущее. "Ответственность за сохранение независимости, за развитие нашего государства лежит на каждом из нас. Мы должны бережно хранить то, что было завоевано ценой жизни лучших сыновей и дочерей Абхазии, и приумножать достижения во имя наших детей. Пусть дружба между Абхазией и Россией крепнет с каждым годом. Пусть наша страна развивается в мире и согласии", - завершил он свое выступление.