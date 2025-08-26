26 августа, 21:16,
США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине до конца года

Посвященные этому встречи проводятся в том числе на этой неделе, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, посвященные этому встречи проводятся в том числе на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. 

