США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине до конца года

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, посвященные этому встречи проводятся в том числе на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме.