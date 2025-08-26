Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям не уточнил, о каких именно странах идет речь

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Несколько исламских государств рассматривает возможность присоединения к Авраамовым соглашениям. Об этом сообщил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.

"Мы ведем переговоры о многочисленных вхождениях в Авраамовы мирные соглашения благодаря вашему видению", - сказал он президенту США Дональду Трампу на заседании его кабинета в Белом доме. Уиткофф не уточнил, о каких именно странах идет речь. Ранее американская администрация подтверждала, что пытается обеспечить присоединение к Авраамовым соглашениям прежде всего Саудовской Аравии.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.