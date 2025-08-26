Экс-президент Молдавии обратил внимание, что Владимир Зеленский открыто заявляет, что Украина наносит удары по трубопроводу "Дружба"

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Киевский режим становится источником угроз странам Евросоюза, пока их лидеры обсуждают гарантии безопасности Украины. Такое мнение выразил лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала ТВС-21.

"Пока ведущие страны Европейского союза обсуждают гарантии безопасности Украины, сама Украина постепенно становится источником угроз безопасности ЕС. Венгрия. Владимир Зеленский открыто заявляет, что Украина наносит удары по трубопроводу "Дружба" в отместку за позицию Будапешта по вопросу членства Украины в ЕС. Словакия. Газовый конфликт. Польша. Обострение исторических противоречий на фоне волынской трагедии, жесткая реакция Варшавы на бандеровскую символику и ответные угрозы Киева", - перечислил бывший президент Молдавии.

"Германия. Вопрос подрыва газопроводов "Северный поток" остается болезненным, и Украина рассматривается как возможный бенефициар или участник этих событий", - добавил Додон. Он раскритиковал президента Молдавии Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности, которые встали на сторону Киева, несмотря на прописанный в конституции нейтралитет и проблему Приднестровья.

"В этом контексте нельзя исключать, что подобные угрозы могут распространиться и на Республику Молдова - особенно с учетом отношения нынешних властей страны к Приднестровскому региону", - пояснил Додон.