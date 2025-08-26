26 августа, 22:06,
Трамп заявил, что хочет мира на Украине, поэтому не торопится с санкциями

Президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon
Президент США ответил на вопрос о возможности введения санкций против России

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть мир на Украине, поэтому не торопится с возможным введением экономических санкций, которые могут быть серьезными.

"Я хочу увидеть сделку", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме. "Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы этот [конфликт] закончился", - подчеркнул он в ответ на вопрос о возможности введения санкций в отношении РФ. 

