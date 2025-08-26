Президент США обратил внимание, что "все вокруг встают в позу"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает важной позицию РФ о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине.

Один из журналистов во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме попросил Трампа прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу NBC News подчеркнул, что Зеленский по конституции нелегитимен.

"То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь", - сказал в ответ на это Трамп.

Лавров в интервью NBC News отметил, что Москва признает, что Зеленский по факту является "главой режима", президент РФ Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.