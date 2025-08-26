У ООН нет никаких дополнительных деталей относительно этих событий, заявил помощник главы всемирной организации Мирослав Енча

ООН, 26 августа. /ТАСС/. ООН не считает возможным со своей стороны комментировать ход расследования по подрыву "Северных потоков". Об этом заявил помощник главы всемирной организации Мирослав Енча.

"ООН не в состоянии комментировать ведущиеся расследования или судопроизводство, - сказал он на созванном по запросу России заседании Совета Безопасности по "Северным потокам". - У ООН нет никаких дополнительных деталей относительно этих событий, она не в состоянии верифицировать или подтвердить заявления или сообщения по данному инциденту".

Енча также призвал "к сдержанности и терпению" в ожидании завершения следственных действий.

Замгенсека ООН вновь подтвердил позицию всемирной организации, осуждающую любые случаи намеренного причинения вреда гражданской инфраструктуре и требующую их расследования. "Мы продолжаем призывать страны-члены [ООН] сотрудничать в этих вопросах и обмениваться между собой информацией", - добавил он.

На прошлой неделе власти Италии сообщили, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Генпрокуратура ФРГ, где продолжается расследование этого дела, считает, что он "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". Появились сведения о том, что этот человек являлся кадровым сотрудником украинских спецслужб.

26 сентября 2022 года на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2" была совершена диверсия, вызвавшая сильное повреждение газовых магистралей. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.