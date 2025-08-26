Установленная прокуратурой сумма беспрецедентно высокая и вызывает подозрение, учитывая, что судебное разбирательство еще не начиналось, отметил один из адвокатов Рияда Саляме

БЕЙРУТ, 26 августа. /ТАСС/. Судебные власти Ливана согласились освободить под залог в размере $20 млн бывшего управляющего Центральным банком Рияда Саляме, который был задержан почти год назад во время допроса по делу о финансовом мошенничестве. Об этом сообщила газета Asharq al Awsat.

По ее информации, бывшему чиновнику, обвиняемому в незаконном получении комиссионных в размере $44 млн от брокерской компании Optimum Invest, запрещен выезд из страны на один год. Такое решение суда вызвало замешательство адвокатов 75-летнего Саляме, который возглавлял ЦБ Ливана в 1993-2023 годах. Один из них Марк Хабка заявил изданию, что его подзащитный должен был выйти на свободу 4 сентября, когда истекает срок его предварительного заключения. "Теперь принятое судом решение блокирует его автоматическое освобождение, - сказал адвокат. - В нынешней ситуации либо Саляме заплатит залог и отправится домой, либо останется в тюрьме до суда и вынесения приговора, что может занять многие месяцы".

Установленная прокуратурой сумма залога в $20 млн наличными беспрецедентно высокая и вызывает подозрение, учитывая, что судебное разбирательство еще не начиналось, отмечает Хабка. По его словам, ходатайство о досрочном освобождении подавалась заблаговременно из-за ухудшения состояния здоровья подзащитного, что было установлено в ходе медицинского обследования.

В 2023 году Саляме были предъявлены судебные иски по обвинению в отмывании денег во Франции, Германии, Люксембурге, Монако и Бельгии. По данным газеты Al Akhbar, в ходе расследования, проведенного властями ряда европейских стран, было установлено, что бывший глава ЦБ взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам. Большая часть этих средств поступала однако не в Центробанк Ливана, а на счет брокерской компании Forry, которой владел брат чиновника Раджа Саляме. Таким образом, как утверждает издание, было присвоено по меньше мере $500 млн, которые использовались для покупки недвижимости в Западной Европе.

В 2022 году судебный иск против экс-главы ЦБ Ливана инициировали адвокаты из неправительственной организации "Народ хочет смены режима". Они обвинили высокопоставленного чиновника в проведении ошибочной денежно-кредитной политики, приведшей к обвалу национальной валюты. С октября 2019 года, когда в стране разразился беспрецедентный социально-экономический кризис, курс доллара вырос по отношению к ливанскому фунту в 66 раз.