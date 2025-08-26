По словам представителя движения, в Афганистане будут помогать всем возвращающимся или высылаемым из стран Запада

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Правящее в Афганистане движение "Талибан" готово работать с лидером британской правопопулистской партии Reform UK Найджелом Фаражем в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Об этом газете The Daily Telegraph заявил представитель талибов.

"Мы готовы и желаем принять и приветствовать всех, кого он [Найджел Фараж] отправит нам. Мы готовы работать со всеми, кто может помочь положить конец тяготам афганских беженцев, поскольку мы знаем, что многие из них не живут хорошо за границей, - сказал он. - Афганистан - дом для всех афганцев. Исламский эмират решительно настроен на то, чтобы сделать страну тем местом, где все могут жить достойно. Как те, кто уже здесь, так и те, кто возвращаются, или те, кого высылают из [стран] Запада Фараж и кто-либо еще".

Во вторник Фараж представил свою программу по борьбе с нелегальной миграцией. Он заявил, что в случае его прихода к власти Великобритания выйдет из Европейской конвенции по правам человека, приостановит участие в Конвенции о статусе беженцев и отменит национальный закон о правах человека. По его словам, эти шаги помогут депортировать из Соединенного Королевства всех незаконных мигрантов, число которых может достигать 600 тыс. Политик также пообещал заключить соглашения о депортации с такими странами, как Афганистан, Иран и Эритрея, в обмен на выплату им денежных средств.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались около 180 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

Согласно последнему опросу общественного мнения компании YouGov, Reform UK пользуется наибольшей поддержкой избирателей (28%). За ней идет Лейбористская партия (21%), на третьем месте расположилась Консервативная партия (17%). На четвертой строчке находится партия "Либеральные демократы" (16%). Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года.