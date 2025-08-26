По информации телеканала, еще четверо военнослужащих получили ранения

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильских ВВС атаковал военный объект Минобороны Сирии на западной окраине Дамаска, в результате погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, израильский беспилотник нанес удары по наземной цели в пригороде Харджала. Помимо шести убитых, еще четверо военнослужащих получили ранения.

Во вторник сирийский МИД осудил израильские атаки на южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра после того, как один мирный житель погиб в поселке Таранджа.

25 августа отряд спецназа израильской армии на 11 бронемашинах вошел в район Бейт-Джан, расположенный в 46 км к югу от Дамаска. В операции по зачистке местности приняли участие свыше 60 военнослужащих.

Эти действия Израиля вызвали решительный протест со стороны арабской республики. В заявлении дипведомства отмечалось, что "вторжения израильских войск представляют собой опасную эскалацию, которая ставит под угрозу региональную стабильность". Сирия призвала Совбез ООН принять эффективные меры по защите ее суверенитета и территориальной целостности.

20 августа в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. Президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил 24 августа о достигнутом прогрессе на пути к выработке двусторонних договоренностей по мерам безопасности. По его словам, власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинции Дераа и Эль-Кунейтра.