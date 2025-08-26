Спецпосланник президента США ответил на предположение журналиста о том, что российская экономика "дает сбой"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф не стал соглашаться с утверждениями журналиста о том, что российская экономика ослабевает. Такое заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на предположение журналиста о том, что российская экономика "дает сбой", Уиткофф сказал: "Я не знаю, сказал бы я так". Вместо этого он объяснил позицию президента США Дональда Трампа. "Я думаю, президент разочарован. Он разочарован, потому что не считает, что это его война, и не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти", - пояснил спецпосланник.