Спецпосланник президента США добавил, что конфликт "очень сложный"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф считает, что российский лидер Владимир Путин хочет урегулирования конфликта на Украине.

"Совершенно верно. <...> Он точно говорил об этом", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, говорил ли российский лидер о стремлении РФ к завершению украинского конфликта.

Он добавил, что конфликт на Украине "очень сложный", но президент США Дональд Трамп "намерен добиться его разрешения".