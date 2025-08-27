WSJ: охрану Гросси усилили из-за угрозы со стороны "связанных с Ираном лиц"

По словам собеседника газеты, источник угрозы находится непосредственно в Иране и власти Австрии очень серьезно относятся к сложившейся ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Австрийские власти располагают разведданными, указывающими на наличие угрозы со стороны "связанных с Ираном лиц" в адрес гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. После получения информации об угрозе для Гросси от некой третьей стороны австрийские власти решили перевести его под усиленную круглосуточную охрану. В конце июня к главе агентства приставили бойцов из отряда специального назначения МВД Австрии "Кобра".

Как утверждал один из источников издания, угроза исходит от "связанных с Ираном лиц". По словам второго собеседника газеты, источник угрозы находится непосредственно в Иране и власти Австрии очень серьезно относятся к сложившейся ситуации. "Мы можем подтвердить, что Австрия выделила [бойцов] отряда "Кобра", но не можем подтвердить информацию об источнике угрозы", - сказал The Wall Street Journal руководитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в республике и обвинения в адрес руководства организации в политизации ее деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства. 26 августа Гросси сообщил, что первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах исламской республики.