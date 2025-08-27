По мнению генерального секретаря Ассамблеи народов мира, огромными перспективами обладает также и Северный морской путь

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Транспортный коридор Север - Юг привлек большой интерес арабских стран, у него есть значительные перспективы. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

"На мой взгляд, вокруг коридора Север - Юг уже сгустились тучи. Этот проект, созданный во многом по инициативе индийского бизнеса, сейчас сталкивается прежде всего с политическими рисками и санкциями. Он нуждается в серьезном межгосударственном регулировании и поддержке. Несмотря на это, его перспективы очень хороши, о чем говорит большой интерес со стороны арабских стран. Все понимают его стратегическую выгоду, потому что идет еще и смещение экономических интересов с Запада на Восток", - сказал он.

По мнению Бельянинова, огромными перспективами обладает также и Северный морской путь. "Вы упомянули ключевые проекты (коридор Север - Юг, Северный морской путь - прим. ТАСС), я бы добавил к ним еще инициативу "Один пояс - один путь", которая также затрагивает территорию России. На сегодняшний день это, пожалуй, самый успешный и проработанный из существующих коридоров", - указал генеральный секретарь Ассамблеи народов мира.

"Это абсолютно современные реалии, отражающие изменения в глобальной логистике. На них влияют два ключевых фактора: экономический - смещение центров экономической активности с Запада на Восток и даже климатический - Северный морской путь становится практически круглогодичным. Мы видим растущий интерес к Арктике со стороны многих стран, включая те, что находятся в южных широтах. Выгода очевидна - это колоссальная экономия времени и средств", - добавил он.

Бельянинов также высказал уверенность в том, что в скором времени появятся и новые маршруты, причем не только в Евразии. "Все три обсуждаемых проекта чрезвычайно перспективны и представляют серьезную инвестиционную привлекательность. В мире говорят об избыточной ликвидности и ищут, куда ее направить. Так вот - транспортная логистика - это та область, где можно не только заработать, но и заложить фундамент для будущего роста любого бизнеса. Без четкой координации на государственном уровне эти проекты реализовать невозможно, поэтому ключевая задача сейчас - именно в выстраивании этой работы", - резюмировал он.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером первой Всемирной общественной ассамблеи, которая пройдет в Москве 20-21 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.