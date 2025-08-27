Президент Бразилии также указал на неспособность ООН предотвращать конфликты в мире и призвал к реформе ее институтов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Государства Евросоюза утвердили расходы в размере €800 млрд на перевооружение вместо того, чтобы направить эти средства странам, страдающим от голода. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Евросоюз утвердил €800 млрд на перевооружение всех стран сообщества, в то время как нам (развивающимся странам - прим. ТАСС) нужны были бы эти деньги, чтобы положить конец голоду или <…> сохранить леса", - отметил глава государства.

Президент также вновь указал на неспособность ООН предотвращать конфликты в мире и призвал к реформе ее институтов. В частности, он отметил события в секторе Газа как свидетельство кризиса организации. "Мы уже давно заявляем о необходимости изменений в устройстве ООН, чтобы был кто-то, кто содействует прекращению такого геноцида, прекращению и предотвращению войн. <…> Вот почему мы будем продолжать бороться за переосмысление мирового управления", - заявил глава бразильской администрации.

Лула да Силва не в первый раз раскритиковал военные расходы европейских стран. В мае по итогам визита в Россию бразильский лидер уже назвал безумием темпы вооружения членов ЕС и их союзников, в частности Японии.