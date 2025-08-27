Министр иностранных дел Боливарианской республики Иван Хиль Пинто подчеркнул, что ложные обвинения со стороны Вашингтона в наркотрафике "служат предлогом для агрессии"

КАРАКАС, 27 августа. /ТАСС/. Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с переброской кораблей ВМС США в Карибское море и угрозой миру в Латинской Америке. Об этом сообщил министр иностранных дел Боливарианской республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале по итогам встречи с постоянным координатором ООН в Венесуэле Джанлукой Рамполлой.

"Мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о восстановлении здравого смысла и поделились озабоченностью в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском бассейне, что представляет угрозу миру", - указал министр. По его словам, на встрече с координатором ООН обсуждалась эскалация враждебных действий со стороны администрации США в регионе, "объявленном Сообществом латиноамериканских и карибских государств в 2014 году зоной мира".

Рамполла подтвердил, что Венесуэла "является территорией, свободной от незаконных культур", как указано в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNDOC) в 2025 году, сообщил глава МИД. Он подчеркнул, что ложные обвинения со стороны США в наркотрафике "служат предлогом для агрессии против Венесуэлы".

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало 19 августа о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске ракетного крейсера USS Lake Erie и атомной подводной лодки USS Newport News. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к несуществующему наркокартелю Cartel de los Soles. Министр юстиции (генеральный прокурор) США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.