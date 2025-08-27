Авторы комментария указывают, что ядерная политика Пхеньяна закреплена в конституции страны, и измениться она может "только в случае изменения всего мира"

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну стоит отказаться от "бредовой идеи" к денуклеаризации КНДР, поскольку ядерный статус закреплен в конституции народной республики. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

25 августа на полях саммита с США в Вашингтоне Ли Чжэ Мён выступил за денуклеаризацию Корейского полуострова. Он также сказал, что Республика Корея намерена соблюдать режим нераспространения. "Он даже оскорбил нас, назвав нас "бедным, но своенравным соседом", и говорил на неуместную тему "денуклеаризации", - пишет ЦТАК.

"Наша ядерная политика, которая навечно закреплена в основном законе государства по общей воле всего корейского народа, может измениться только в случае изменения всего мира, изменения военно-политической обстановки на Корейском полуострове", - указывает ЦТАК.

"Денуклеаризация", на которой постоянно настаивает Республика Корея, уже давно прекратила свое существование в теоретическом, практическом и физическом отношениях", - считают авторы сообщения. Ранее администрация Ли Чжэ Мёна выступила с "поэтапным планом", который включает остановку ядерной программы, сокращение арсеналов КНДР и полный отказ от ядерного оружия. ЦТАК называет эту инициативу "химерой" и "наивной мечтой".

"Это полный бред, если Республика Корея еще питает напрасную надежду о "денуклеаризации", не понимая характера нашей ядерной проблемы. Ли Чжэ Мён должен понимать, что никому не идет на пользу, включая Республику Корея, что он не может отказаться от "наследственной болезни" - "бреда о денуклеаризации", - считает агентство. Оно поясняло, что "враждебный и конфронтационный" характер политики Республики Корея по отношению к КНДР остается неизменным вне зависимости от смены администрации в Сеуле. По его мнению, Ли Чжэ Мён лишь "делает вид, будто он готов к восстановлению" отношений между КНДР и Республикой Корея.