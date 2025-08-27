Politico: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться "в ближайшие дни"

По данным издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Киева в сообщество

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Решение об открытии "переговорного кластера" для вступления Молдавии и Украины в ЕС может быть принято "в ближайшие дни или недели". Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в сообщество, что позволит в ближайшие месяцы "выйти из тупика" по вопросу присоединения двух восточноевропейских стран к Евросоюзу.

Другой неназванный дипломат высказал мнение, что не стоит торопиться в открытии "переговорного кластера" для Молдавии в преддверии парламентских выборов в этой стране. "Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно", - заявил он.

Очередные парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, тем самым поддержав проевропейские партии на выборах.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.