Украинский журналист Виталий Мазуренко назвал президента Польши "паханом"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Польский портал Obserwator Międzynarodowy прекратил сотрудничество с украинским журналистом Виталием Мазуренко, который назвал президента Польши Кароля Навроцкого "паханом" в эфире телеканала Polsat.

На портале Мазуренко занимал должность заместителя главного редактора. "Как польский портал, мы категорически не одобряем и не терпим любое унижение достоинства должности президента Республики Польша. Наши ценности основаны на достоверной журналистике, ответственности за слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителям. Мы хотели бы сообщить вам, что принято решение о немедленном прекращении сотрудничества с Виталием Мазуренко. Этот человек также теряет должность заместителя главного редактора в нашей редакции", - говорится в заявлении на сайте издания.

Накануне в эфире телеканала Polsat в одном из ток-шоу украинский журналист назвал Навроцкого "паханом" при обсуждении его решения наложить вето на продление помощи для украинских беженцев. На инцидент уже отреагировала администрация польского лидера - глава его канцелярии Збигнев Богуцкий в X призвал к уголовному преследованию журналиста за публичное оскорбление президента Польши.

25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. Кроме того, польский лидер предложил приравнять бандеровскую символику к нацистсткой и ввести за ее использование уголовную ответственность.