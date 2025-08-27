Экс-лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что задачей сторонников Владимира Зеленского является гнать народ Украины на бойню

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Украинские элиты во главе с Владимиром Зеленским продолжают навязывать украинцам идеологию вечной войны с Россией, поскольку им это выгодно. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик ранее неоднократно обращал внимание на подобную риторику сторонников Зеленского. В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он назвал их "наемниками других государств", которые не представляют украинский народ. "Их задача - гнать украинский народ на бойню, что совершенно не скрывается", - объяснил Медведчук.

"Украина Зеленского навязывает украинскому народу идеологию вечной войны с Россией. Они на этом зарабатывают и обеспечивают себе дорогую жизнь за границей", - продолжил он.

По мнению Медведчука, украинскому народу не стоит защищать банду Зеленского. "Пусть она защищается сама, и тогда ее воинственность и недружественность резко канет в лету", - заключил политик.