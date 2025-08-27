В Погранслужбе ждут публикацию постановления правительства, чтобы разъяснить гражданам все детали

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которым украинские власти планируют разрешить выезд из страны, должны будут иметь при себе военно-учетный документ, разъяснил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Если говорить о категории от 18 до 22 лет включительно, то, когда эта норма (разрешение на выезд - прим. ТАСС) заработает, нужно помнить и понимать, что кроме паспортного документа <...> также необходимо иметь военно-учетный документ", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Демченко также отметил, что в Погранслужбе ждут публикацию постановления правительства, чтобы разъяснить гражданам все детали.

На Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет запрещен выезд из страны. 12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Кабмин не успел принять постановление в обещанные сроки. Тогда инициативу перехватили депутаты Верховной рады и внесли 25 августа законопроект, которым предложили разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет. На следующий день Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, уже вечером она сообщила, что кабмин принял постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет "беспрепятственно" пересекать границу.

Решение должно вступить в силу на следующий день после опубликования. Однако документ до сих пор не обнародован. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) объяснил это тем, что постановление все еще не принято.