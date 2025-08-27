27 августа, 12:37
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

WSJ: МАГАТЭ и Иран близки к договоренности об инспекции на Бушерской АЭС

По словам репортера газеты Лоуренса Нормана, Тегеран потратит от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет на то, чтобы полностью согласовать новый режим инспекций по гарантиям по ДНЯО

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут в ближайшее время получить от властей Ирана разрешение на посещение с инспекцией построенной российскими специалистами АЭС "Бушер" на юге исламской республики, где в присутствии инспекторов МАГАТЭ должна состояться замена ядерного топлива. Об этом сообщил корреспондент газеты The Wall Street Journal (WSJ) Лоуренс Норман.

"На данный момент МАГАТЭ, похоже, близко к получению разрешения лишь на посещение неповрежденных [в результате ударов Израиля и США ядерных] объектов, таких как Бушер и Тегеранский исследовательский реактор, а не на осмотр объектов обогащения [урана], оценку ситуации с запасами [обогащенного урана] или возможность проверить, что может происходить на других объектах", - написал журналист в X.

По его словам, несмотря на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси от 26 августа о том, что первая группа инспекторов вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах исламской республики, они так и не возобновили ее.

По оценке репортера, "есть все основания полагать, что Иран потратит от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет на то, чтобы полностью согласовать [новый] режим инспекций по гарантиям" по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) между МАГАТЭ и исламской республикой.

По мнению журналиста, возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран произойдет только после заключения нового соглашения между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе.

Иранское ядерное досье

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в исламской республике и обвинения в адрес руководства агентства в политизации его деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Однако 22 июля иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не исключает возвращения инспекторов агентства в будущем.

26 августа в Женеве состоялись переговоры Ирана и "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам снятия антииранских санкций и урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. В ходе встречи обсуждалось также требование "евротройки" к Ирану восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а также возобновить переговоры по достижению нового соглашения по иранскому атому. В противном случае Тегерану пригрозили восстановлением санкций Совета Безопасности ООН.

По итогам консультаций заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что Иран остается сторонником дипломатии и взаимовыгодного решения спорных вопросов. Он отметил, что теперь "евротройка" и СБ ООН должны "сделать правильный выбор, дав дипломатии время и пространство". По данным агентства Associated Press, переговоры Ирана с "евротройкой" завершились безрезультатно, и МАГАТЭ пока не будет проводить инспекции иранских ядерных объектов, поврежденных в результате ударов Израиля и США.

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь пригрозил в случае возобновления санкций выйти из числа участников ДНЯО, к которому республика присоединилась одной из первых. Западные страны смогут задействовать snapback уже 18 октября.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Однако вплоть до ирано-израильской эскалации агентство продолжало инспекции. 

ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана