WSJ: МАГАТЭ и Иран близки к договоренности об инспекции на Бушерской АЭС

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут в ближайшее время получить от властей Ирана разрешение на посещение с инспекцией построенной российскими специалистами АЭС "Бушер" на юге исламской республики, где в присутствии инспекторов МАГАТЭ должна состояться замена ядерного топлива. Об этом сообщил корреспондент газеты The Wall Street Journal (WSJ) Лоуренс Норман.

"На данный момент МАГАТЭ, похоже, близко к получению разрешения лишь на посещение неповрежденных [в результате ударов Израиля и США ядерных] объектов, таких как Бушер и Тегеранский исследовательский реактор, а не на осмотр объектов обогащения [урана], оценку ситуации с запасами [обогащенного урана] или возможность проверить, что может происходить на других объектах", - написал журналист в X.

По его словам, несмотря на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси от 26 августа о том, что первая группа инспекторов вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах исламской республики, они так и не возобновили ее.

По оценке репортера, "есть все основания полагать, что Иран потратит от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет на то, чтобы полностью согласовать [новый] режим инспекций по гарантиям" по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) между МАГАТЭ и исламской республикой.

По мнению журналиста, возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран произойдет только после заключения нового соглашения между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе.

Иранское ядерное досье

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в исламской республике и обвинения в адрес руководства агентства в политизации его деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Однако 22 июля иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не исключает возвращения инспекторов агентства в будущем.

26 августа в Женеве состоялись переговоры Ирана и "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам снятия антииранских санкций и урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. В ходе встречи обсуждалось также требование "евротройки" к Ирану восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а также возобновить переговоры по достижению нового соглашения по иранскому атому. В противном случае Тегерану пригрозили восстановлением санкций Совета Безопасности ООН.

По итогам консультаций заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что Иран остается сторонником дипломатии и взаимовыгодного решения спорных вопросов. Он отметил, что теперь "евротройка" и СБ ООН должны "сделать правильный выбор, дав дипломатии время и пространство". По данным агентства Associated Press, переговоры Ирана с "евротройкой" завершились безрезультатно, и МАГАТЭ пока не будет проводить инспекции иранских ядерных объектов, поврежденных в результате ударов Израиля и США.

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь пригрозил в случае возобновления санкций выйти из числа участников ДНЯО, к которому республика присоединилась одной из первых. Западные страны смогут задействовать snapback уже 18 октября.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Однако вплоть до ирано-израильской эскалации агентство продолжало инспекции.