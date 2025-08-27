Документ подразумевает введение в Германии службы на добровольной основе по шведской модели

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Германии приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой модели военной службы в Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

Законопроект подразумевает введение в ФРГ службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие к исполнению элементы", которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. Женщины могут делать это добровольно.

Власти намерены сделать службу в армии привлекательнее. С этой целью предполагается увеличить жалованье, оплачивать для новобранцев ряд услуг, например, получение водительских прав, расширить возможности профессионального роста и повышения квалификации, облегчить доступ к языковым курсам и спортивным объектам. Те, кто решат и дальше связать свою жизнь с армией, получат дополнительные выплаты.

В законопроекте сформулированы и условия, при которых предусматривается возвращение к всеобщей воинской повинности. Это будет возможно при ухудшении ситуации с безопасностью или нехватке добровольцев для обеспечения обороны страны и выполнения задач в НАТО.

Законопроект вызвал острые дискуссии в правительстве ФРГ. Представители консервативного блока ХДС/ХСС требовали более четко прописать, сколько новобранцев в год планируется привлекать в армию, а также условия возвращения к обязательному призыву. Социал-демократы настаивали на добровольной модели. Теперь законопроект поступит на обсуждение в Бундестаг (парламент). Не исключено, что там в него могут внести изменения.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. На сегодняшний день численность Бундесвера (ВС ФРГ) составляет около 183 тыс. человек. Власти ФРГ считают, что для обеспечения полноценной обороны страны и выполнения задач в НАТО армии не хватает более 80 тыс. профессиональных военных и контрактников и около 140 тыс. резервистов.