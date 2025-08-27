Большинство проголосовавших за уступки составляют сторонники партии "Альтернатива для Германии", свидетельствуют данные опроса социологической компании Forsa

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Германии считают, что Киев должен уступить территории для достижения мирного урегулирования кризиса. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на опрос социологической компании Forsa.

Утверждение, что Украина "в случае крайней необходимости" должна отдать России территории для достижения мира поддержали 52% опрошенных. Среди сторонников партии "Альтернатива для Германии", такое мнение высказали 72% участников опроса. С утверждением согласились менее половины поддерживающих консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии, которые входят в правящую коалицию (43% и 48%, соответственно).

Опрос проводился 18-19 августа по заказу телеканалов N-TV и RTL. В нем приняли участие чуть более 1 тыс. человек. Данные о погрешности не приводятся.