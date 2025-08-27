Учения планово проходят раз в два года, отметил госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" нацелены исключительно на защиту Союзного государства. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Уже столько сказано главой нашего государства, руководством министерства обороны о том, что эти учения плановые, такие учения проходят раз в два года. Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель - защита Союзного государства", - приводит его слова агентство БелТА.

Вольфович отметил, что в целях снятия напряжения все районы проведения учений перенесены в глубь территории Белоруссии, хотя первоначально планировалось задействовать практически все полигоны в Брестской и Гродненской областях. "А наши соседи в ответ на нашу доброжелательную риторику развернули группировку войск для проведения учений на полигонах вблизи нашей границы. Так, сегодня более 1 тыс. человек находится на полигоне Пабраде, в 15 км от нашей границы. Как нам на это реагировать? Передислоцирована дополнительная часть авиации на аэродромы Польши и стран Прибалтики, где находится свыше 148 самолетов. Проводятся и другие мероприятия, которые нас должны насторожить и, наверное, толкнуть на ответные меры, спровоцировать хотят. Но мы разумные люди, мы никого провоцировать не будем, отслеживаем и готовы дать существенный отпор недоброжелателям, если они вдруг посмеют покуситься на нашу территорию. Свою землю мы никому не отдадим, мы ее будем защищать до последнего вздоха, как защищали ее наши предки", - указал госсекретарь.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их темой станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Также участники учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".

Учения ОДКБ

Кроме того, Вольфович обратил внимание на плановый характер учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые в том числе пройдут и на территории Белоруссии в начале сентября. "Практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Лосвидо, который также находится в глубине нашей страны. Это также плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ. Самые крупные учения на территории Беларуси - "Взаимодействие-2025". На них будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств", - пояснил он.

По его словам, на территории республики пройдут специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025".

Вольфович подчеркнул, что эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ. "Они проводятся не по плану Республики Беларусь, а по плану Секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей", - добавил он.