Погибли шесть военнослужащих, еще четверо получили ранения

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Удар израильского беспилотника по военному объекту на окраине Дамаска, в результате которого погибли шестеро военнослужащих, нарушает суверенитет Сирии и все нормы международного права. С таким утверждением выступил сирийский МИД.

"Сирия решительно осуждает атаку израильского БПЛА по военному объекту ВС страны в пригороде Дамаска и считает, что подобный шаг представляет собой очевидное посягательство на суверенитет республики и на ее территориальную целостность. Этот удар также нарушает Устав ООН и все нормы международного права и является частью агрессивной политики израильских властей, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале МИД Сирии. Дамаск, подчеркнули в ведомстве, оставляет за собой право на самооборону и вместе с тем призывает Совет Безопасности ООН "заставить Израиль прекратить свои атаки по сирийской территории".

В ночь на 27 августа телеканал Sham TV сообщил, что израильский дрон атаковал военный объект Минобороны Сирии на западной окраине Дамаска. Помимо шести погибших, еще четверо военнослужащих получили ранения в результате удара.

20 августа в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. Президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил 24 августа о достигнутом прогрессе на пути к выработке двусторонних договоренностей по мерам безопасности. По его словам, власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинции Дераа и Эль-Кунейтра.