Германия, Великобритания и Франция "по-прежнему стремятся найти дипломатическое решение проблемы иранской ядерной программы", отметил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Гизе

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. В МИД ФРГ подтвердили, что страны "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) и Иран в результате очередного раунда переговоров в Женеве по ядерному досье не смогли достигнуть соглашения.

"Вчера в Женеве состоялась встреча политических директоров с заместителем министра иностранных дел Ирана. Обсуждались возможности дальнейших действий", - сказал на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Гизе. "Переговоры завершились без конечного результата", - сообщил он.

При этом представитель МИД утверждал, что Германия, Великобритания и Франция "по-прежнему стремятся найти дипломатическое решение проблемы иранской ядерной программы". "Мы остаемся открытыми для диалога с иранской стороной", - заверил он. Однако Гизе отметил, что "евротройка" не исключает запуска механизма snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Ирана, в случае, если переговоры не принесут результата.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Иран и страны "евротройки" в Женеве не смогли договориться о предотвращении возобновления санкций против исламской республики.

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. Если переговоры не принесут результатов, "евротройка" планирует запустить механизм snapback. Тегеран пригрозил выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций. Западные страны смогут задействовать этот механизм уже 18 октября.

"Евротройка" - это усеченный формат группы посредников, которые до 2015 года вели переговоры о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вторую половину международной "шестерки" на переговорах с Ираном представляли Россия, Китай и Соединенные Штаты.