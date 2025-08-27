Глава Гагаузии заявила, что автономия имеет все права требовать от Кишинева соблюдения молдавской конституции и закона об особом правовом статусе

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала вернуть Молдавию в рамки правового и демократического государства. Об этом говорится в ее обращении по случаю Дня независимости республики, которое было опубликовано на сайте Исполнительного комитета автономии.

"Для гагаузов, как и для всех граждан страны, независимость - это возможность сохранить свою самобытность, язык, культуру и традиции, быть услышанными в едином государстве. Но вместе с тем мы понимаем, что наша борьба не завершена. Мы должны продолжить путь к подлинной независимости - к такой стране, где каждого гражданина вне зависимости от его национальности и языка общения уважают, где не преследуют за убеждения, где свобода слова и права человека являются не лозунгом, а реальной основой государственной жизни", - отметила Гуцул.

Она также заявила, что Гагаузия имеет все права требовать от Кишинева соблюдения молдавской конституции и закона об особом правовом статусе автономии. Ранее руководители Гагаузии не раз обвиняли Кишинев в систематических нарушениях закона 1994 года, а также ограничении прав автономии в политической, экономической, социально-культурной и других сферах. Они также обращали внимание на угрозы разжигания межнациональной розни и конфликтов в стране.

Отношения Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство. Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована, 5 августа ее обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.