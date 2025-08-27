МИД королевства сообщил, что письмо касается отношений между двумя странами

ДОХА, 27 августа. /ТАСС/. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина, касающееся отношений между двумя странами. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

Как следует из заявления, в среду посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов передал послание от Путина заместителю министра иностранных дел королевства Абдель Рахману бен Ибрагиму ар-Расси. В ходе встречи стороны обсудили состояние отношений Москвы и Эр-Рида, а также пути их развития.

19 августа пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговоров с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Российский лидер проинформировал наследного принца Саудовской Аравии "об основных результатах недавних контактов" с президентом США Дональдом Трампом. Стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием отношений Москвы и Эр-Рияда в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, высоко оценив взаимодействие двух стран в ОПЕК+.