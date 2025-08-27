По данным агентства, переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Страны "евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - могут инициировать процесс восстановления санкций против Ирана 28 августа, поскольку переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, "евротройка" в ближайшее время собирается в письменном виде уведомить о своем решении Совет Безопасности ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого. "Реальные переговоры начнутся после того, как будет отправлено письмо [в СБ ООН]", - заявил агентству западный дипломат на условиях анонимности.

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. Тегеран пригрозил выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций СБ ООН, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока и восстановил все американские санкции против Ирана.

В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны. Однако вплоть до ирано-израильского конфликта в июне МАГАТЭ продолжало инспекции. 26 августа исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва стремится продлить срок действия резолюции 2231 СБ ООН, принятой в поддержку СВПД, на полгода до 18 апреля 2026 года для поиска дипломатического решения вопроса об иранской ядерной программе.