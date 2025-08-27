Разбирательство было начато в связи с тем, что в штаб-квартире бюро среди материалов, которые планировалось уничтожить, найдены документы, связанные с Россией, передает телеканал

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США проводит проверку, чтобы установить, допускали ли экс-сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) высокого ранга ненадлежащее обращение с документами, касающимися России. Об этом сообщил телеканал CBS.

По словам его источников, разбирательство было начато в связи с тем, что в штаб-квартире бюро среди материалов, которые планировалось уничтожить, ранее в этом году были найдены документы, связанные с Россией. Они касались расследования, которое ФБР проводило после утверждений о попытках российской стороны повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году для оказания содействия Дональду Трампу, являющемуся сейчас главой вашингтонской администрации.

Как уточнила газета The New York Times со ссылкой на источники, Минюст США устанавливает, пытались ли сотрудники ФБР при администрации 46-го президента США Джо Байдена спрятать или тайно уничтожить документы, имеющие отношения к упомянутому расследованию. В ведомстве хотят выяснить, стремились ли сотрудники бюро таким образом скрыть нарушения, которые могли допустить в прошлом бывший руководитель ФБР Джеймс Коми и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан. В действующей вашингтонской администрации считают, что американские спецслужбы при проведении расследования, касающегося России, руководствовались политическими мотивами и пытались нанести как можно больший ущерб Трампу.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард 18 июля опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.