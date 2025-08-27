Инга Ругинене заявила, что всегда была сторонником профессиональной армии

ВИЛЬНЮС, 27 августа. /ТАСС/. Назначенная на должность 26 августа Сеймом (парламентом) премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает введение всеобщего призыва на срочную воинскую службу неизбежным.

"Я всегда была сторонником профессиональной армии. Полагаю, что мы всеобщего призыва не избежим", - сказала она журналистам.

Литва в 2025 году призовет на срочную армейскую службу более 4 тыс. человек. Всеобщего призыва в балтийской республике нет, но в ходе военной реформы поставлена задача прийти к всеобщей воинской повинности. Пока те, кому предстоит служить, определяются путем компьютерной лотереи.