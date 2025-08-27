Дипломат назвал преемственность и перемены

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Решение Армении подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) обусловлено как преемственностью, так и переменами, и укладывается в логику диверсификации внешнеполитических отношений. Об этом в преддверии саммита ШОС в Тяньцзине заявил посол Армении в Китае Ваге Геворкян в интервью телеканалу CGTN, касаясь мотивов присоединения страны к этой организации.

"Наше решение подать заявку на вступление в ШОС обусловлено как преемственностью, так и переменами", - сказал дипломат. В контексте преемственности, он напомнил, что еще в 2016 году Армения стала партнером организации по диалогу. По его словам, это предоставило возможность установить хорошие рабочие отношения с секретариатом, а также с ключевыми государствами этой организации.

Геворкян отметил, что Армения стремится диверсифицировать свои отношения с ключевыми странами мира, а также с многосторонними организациями.

"Мы верим в многостороннюю дипломатию и многосторонность. Если коротко, мы твердо, решительно и целеустремленно стремимся к обмену принципами, идеями и сотрудничеству со всеми ключевыми странами этой организации", - добавил посол Армении.

Касаясь председателя Китая в ШОС в 2024-2025 годах, дипломат подчеркнул, что Армения приветствует решимость Китая придать новый уровень этой региональной организации по безопасности, в том числе путем привнесения новых идей и привлечения новых членов.

"В этом отношении наше сотрудничество с китайским председательством было превосходным", - заключил Геворкян.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что глава армянского правительства Никол Пашинян 31 августа отправится в Китай для участия в саммите ШОС.

3 июля в МИД Армении заявили, что Ереван выразил желание стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. 16 июля Пашинян подтвердил, что Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию.