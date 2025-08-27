По данным издания, речь идет о дронах-камикадзе, наземных беспилотниках и дронах-курьерах

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы США отстают от России и Украины в сфере разработки и применения в боях беспилотников (БПЛА). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на экспертов.

"Мы очень, очень отстаем <...>. Проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у нас нет действительно дешевых или качественных вариантов. Каждый наш дрон уступает по качеству и цене [китайским] дронам DJI <...>. У нас нет для этого промышленной базы", - сказала изданию директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

По сведениям Politico, эксперты сходятся в том, что США "далеки от разработки, а тем более от внедрения" беспилотников. Речь идет о дронах-камикадзе, наземных беспилотниках и дронах-курьерах.

По оценке бывшего советника министра обороны США Дэна Колдуэлла, препятствует внедрению БПЛА устаревший подход командования Вооруженных сил США, которое " всегда живет прошлым".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты тщательно изучают опыт боевых действий на Украине, в которых широко применяются беспилотники.

В начале июня Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта американских беспилотников. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных дронов. В июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.