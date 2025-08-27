Замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара при этом отметил, что сделка "должна удовлетворять определенным критериям"

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

"Президент [Трамп] по своей сути переговорщик, и он заинтересован в том, чтобы сделать мир безопаснее. И я уверен, что ему бы хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям", - сказал американский военачальник, комментируя ситуацию вокруг ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.

При этом Джебара констатировал, что, после того как уйдут в прошлое количественные ограничения, налагаемые ДСНВ на Москву и Вашингтон, Пентагон будет готов при наличии соответствующего решения Трампа увеличить число развернутых ядерных боезарядов. Однако, отметил генерал-лейтенант, события могут и не развиваться по такому сценарию. "Президент может выбрать сохранение наших чисел на нынешних уровнях. Или он может изменить эти числа. Мы тренируемся и готовы увеличить эти числа, если будет такой приказ. Если же нет, то мы этого не сделаем. Все настолько просто", - подчеркнул замначштаба ВВС на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

"<...> Я бы просто сказал: нам важно помнить о том, что некоторые договоры в сфере контроля над вооружениями были заключены в самые сложные периоды холодной войны. Так что, на мой взгляд, неверно говорить о том, что в силу нынешнего положения на международной арене надежд на контроль над вооружениями нет", - добавил Джебара.

Отвечая в конце июля на вопрос ТАСС, Трамп подтвердил желание США приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения. При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что истечение срока действия ДСНВ без его замены новым соглашением стало бы "большой проблемой для мира".

О договоре

ДСНВ был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.