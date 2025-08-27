Стороны вновь подтвердили свою приверженность тому, чтобы Иран никогда не разрабатывал и не получил ядерное оружие, уточнил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

"Государственный секретарь Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, чтобы обсудить Иран", - говорится в документе.

"Они вновь подтвердили свою приверженность тому, чтобы Иран никогда не разрабатывал и не получил ядерное оружие", - указывается в заявлении.