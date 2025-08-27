По словам заместителя начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенанта Эндрю Джебара, "необязательно быть лучшими друзьями, но надо прийти к консенсусу относительно того, как выглядит стабильность"

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США признало, что дальнейшее сокращение ядерных вооружений возможно лишь при наличии между заинтересованными сторонами консенсуса по стратегической стабильности.

Как заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, для продолжения контроля над вооружениями необходимы "три составные части". "Прежде всего, должно быть разделяемое чувство того, как выглядит в эндшпиле стратегическая стабильность", - сказал военачальник на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла. "Второе: необходим какой-то уровень транспарентности. Невозможно вести речь о сокращении числа [боезарядов и носителей], если не знаете, сколько их у другой стороны <...>. И, в-третьих, должна быть проверяемость", - отметил Джебара. Он комментировал ситуацию вокруг российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале следующего года.

По словам Джебары, "необязательно быть лучшими друзьями, но надо прийти к консенсусу относительно того, как выглядит стабильность". "Нужно знать, по сути, чем располагает другая сторона. И затем следует иметь возможность проверять то, что она в действительности опустилась до согласованных чисел. Если вы все это проделать не можете, то контроля над вооружениями не будет", - убежден замначштаба американских ВВС.

Отвечая в конце июля на вопрос ТАСС, американский президент Дональд Трамп подтвердил желание США приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения. При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что истечение срока действия ДСНВ без его замены новым соглашением стало бы "большой проблемой для мира".

О договоре

ДСНВ был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.